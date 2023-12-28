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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Файзуллаев — среди главных открытий РПЛ по версии президента лиги

28 Декабря 2023 • 17:35 Комментировать

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о главных открытиях в первой части сезона нынешнего розыгрыша чемпионата России.

«Главные открытия: Салтыков, Файзуллаев, Севикян», — цитирует Алаева «Чемпионат».

В текущем сезоне нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков появился на поле в 21 матче во всех турнирах, в которых забил четыре гола и записал на свой счет пять результативных передач.

На счету атакующего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева два мяча и девять ассистов в 18 встречах.

В активе вингера «Пари НН» Эдгара Севикяна семь голов в 24 поединках.

Российская премьер-лига находится в отпуске. Возобновление чемпионата состоится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Александр Алаев Эдгар Севикян Никита Салтыков Пари НН Аббосбек Файзуллаев ещё теги
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