Файзуллаев — среди главных открытий РПЛ по версии президента лиги

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о главных открытиях в первой части сезона нынешнего розыгрыша чемпионата России.

«Главные открытия: Салтыков, Файзуллаев, Севикян», — цитирует Алаева «Чемпионат».

В текущем сезоне нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков появился на поле в 21 матче во всех турнирах, в которых забил четыре гола и записал на свой счет пять результативных передач.

На счету атакующего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева два мяча и девять ассистов в 18 встречах.

В активе вингера «Пари НН» Эдгара Севикяна семь голов в 24 поединках.

Российская премьер-лига находится в отпуске. Возобновление чемпионата состоится в начале марта.