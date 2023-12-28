Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возможного подписания «армейцами» бразильского защитника Габриэля Перейры.

«Я считаю, что ЦСКА нужно усиливать именно фланги. Там гораздо больше возможностей обыгрывать же. Я не знаю, почему у нас все играют через центр. Игра через центр - это зачастую просто надежда или на игру рукой, или на другой фол какой-то. Этим наш футбол уродуют.

Так что ЦСКА нужны фланговые игроки. Как защитники, так и атакующие футболисты. Нужно больше обыгрывать. Оттуда прострелы опасные можно делать. Точно так же и защищаться надо против флангов. Пока трансферы не очень удачные. Вот Давила ничего не показал, например. Я ещё не понимаю, почему мы рассматриваем защитника именно бразильца. Южноамериканцы не умеют играть в обороне. Они тупые в этом плане. У них другой футбол там, они все строят через атаку. Я бы не советовал покупать центрального защитника, а тем более из Южной Америки», - сказал Пономарёв.