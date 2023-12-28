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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент РПЛ выделил тройку лучших россиян

28 Декабря 2023 • 17:26 Комментировать

Глава РПЛ Александр Алаев поделился мнением о том, какие российские футболисты стали лучшими по итогам первой части чемпионата России.

«Лучшие россияне первой части сезона — Сафонов, Глушенков, Тюкавин», — приводит слова функционера «Чемпионат».

В нынешнем сезоне голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов принял участие в 18 матчах РПЛ и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

На счету нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова шесть забитых мячей и девять результативных передач в 25 встречах.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин появился на поле в 23 поединках, забил девять голов и стал автором шести ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Динамо Москва Александр Алаев Матвей Сафонов Максим Глушенков Константин Тюкавин ещё теги
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