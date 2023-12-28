В Турции высоко оценили форму Гайча

Принадлежащий столичному ЦСКА форвард Адольфо Гайч этот сезон проводит в «Ризеспоре», и в последних матчах аргентинец демонстрирует просто прекрасную форму.

Так, в четырёх минувших встречах у Адольфо суммарно уже восемь голов. Три из них он забил в Кубке Турции скромному «Тире 1922», а ещё пять – в турецкой Суперлиге в ворота «Анкарагюджю» (один гол), «Пендикспора» (дубль) и «Касымпаши» (дубль).

Журналист турецкого издания Haberturk Чаатай Челик высказался о феноменальной форме аргентинского форварда.

«Несмотря на статичность, он демонстрирует свои качества, поскольку является хорошим завершителем в штрафной площади. Если вы сможете создать позиции для такого типа центрфорвардов, они забьют много голов в турецкой Суперлиге», - говорит Челик «Спорт-Экспрессу».

Арендное соглашение между ЦСКА и «Ризеспором» по Гайчу рассчитано на сезон.