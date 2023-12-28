Боярский снова госпитализирован

Известный болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, пишет телеграм-канал 112. У него всего месяц спустя снова обострились проблемы с сердцем. По информации источника, сейчас состояние госпитализированного Боярского оценивается как состояние средней тяжести.

Напомним, что буквально месяц назад Михаила Боярского госпитализировали в одну из питерских больниц с подозрением на обширный инфаркт. Спустя некоторое время его состояние стабилизировалось.

На данный момент Михаилу Сергеевичу 74 года, свой день рождения он отметил совсем недавно – 26 декабря.