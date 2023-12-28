Божович хочет видеть в «Нефтчи» воспитанника «Зенита»

В конце прошлой календарной недели знаменитый тренер Миодраг Божович Встал у руля бакинского клуба «Нефтчи», сменив на посту бывшего румынского форварда Адриана Муту.

Как сообщает Legalbet, Миодраг уже наметил трансферные цели. Так, в свою новую команду он рассчитывает пригласить Рамиля Шейдаева. Этот футболист с двойным гражданством России и Азербайджана является воспитанником академии питерского «Зенита», уроженцем города Санкт-Петербург. Правда, с 2023 года Шейдаев выступает в жарком Таиланде за клуб «Бурирам Юнайтед». Поэтому Божович хочет вернуть Рамиля в Азербайджан, где он ранее выступал за «Сабах» и «Карабах».

«Нефтчи» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице азербайджанского первенства.