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Божович хочет видеть в «Нефтчи» воспитанника «Зенита»

28 Декабря 2023 • 17:03 Комментировать

В конце прошлой календарной недели знаменитый тренер Миодраг Божович Встал у руля бакинского клуба «Нефтчи», сменив на посту бывшего румынского форварда Адриана Муту.

Как сообщает Legalbet, Миодраг уже наметил трансферные цели. Так, в свою новую команду он рассчитывает пригласить Рамиля Шейдаева. Этот футболист с двойным гражданством России и Азербайджана является воспитанником академии питерского «Зенита», уроженцем города Санкт-Петербург. Правда, с 2023 года Шейдаев выступает в жарком Таиланде за клуб «Бурирам Юнайтед». Поэтому Божович хочет вернуть Рамиля в Азербайджан, где он ранее выступал за «Сабах» и «Карабах».

«Нефтчи» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице азербайджанского первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтчи Миодраг Божович Рамиль Шейдаев Бурирам Юнайтед трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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