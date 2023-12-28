Ни один игрок «Спартака» не вошёл в символическую сборную первой части сезона РПЛ

Эксперты «Матч Премьер» определили символическую сборную игроков по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги. Об этом сообщает телеграм-канал телеканала.
Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»).
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Хуниор Алонсо, Витор Тормена (оба – «Краснодар»), Гленн Бейл («Крылья Советов»).
Полузащитники: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Маркус Вендел («Зенит»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»).
Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).
После 18 туров лидером РПЛ является «Краснодар». На второй позиции находится «Зенит», а замыкает тройку «Динамо».
Напомним, чемпионат России ушел на зимний перерыв, возобновление турнира запланировано на начало марта.
Бан пользователя