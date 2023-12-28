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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ни один игрок «Спартака» не вошёл в символическую сборную первой части сезона РПЛ

28 Декабря 2023 • 16:40 Комментировать (2)

Эксперты «Матч Премьер» определили символическую сборную игроков по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги. Об этом сообщает телеграм-канал телеканала.

Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Хуниор Алонсо, Витор Тормена (оба – «Краснодар»), Гленн Бейл («Крылья Советов»).

Полузащитники: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Маркус Вендел («Зенит»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»).

Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).

После 18 туров лидером РПЛ является «Краснодар». На второй позиции находится «Зенит», а замыкает тройку «Динамо».

Напомним, чемпионат России ушел на зимний перерыв, возобновление турнира запланировано на начало марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Краснодар Джон Кордоба Дуглас Сантос Илья Лантратов Гленн Бейл Хуниор Алонсо Александр Черников Матео Кассьерра Маркус Вендел Бенхамин Гарре Аббосбек Файзуллаев Витор Тормена ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
28 Декабря 2023 в 17:27
чЁ и дажы сабалЁф ни заслужыл..)) взяли бы хатяба на лафку..))
ингерман
28 Декабря 2023 в 17:33
ай паточняк.. )))
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