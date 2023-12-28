Атакующий полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может продолжить карьеру в турецкой команде.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», несколько клубов из Турции проявляют интерес к 25-летнему хавбеку ЦСКА, чей контракт с «армейцами» заканчивается летом следующего года. Представители турецких команд готовы вступить в переговоры уже в январе.

Ранее сообщалось, что интерес к Кучаеву проявляет калининградская «Балтика».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Кучаева составляет 2,5 млн евро.