Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Турецкие клубы проявляют интерес к Кучаеву эксклюзив

28 Декабря 2023 • 16:32 Комментировать

Атакующий полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может продолжить карьеру в турецкой команде.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», несколько клубов из Турции проявляют интерес к 25-летнему хавбеку ЦСКА, чей контракт с «армейцами» заканчивается летом следующего года. Представители турецких команд готовы вступить в переговоры уже в январе.

Ранее сообщалось, что интерес к Кучаеву проявляет калининградская «Балтика».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Кучаева составляет 2,5 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
17:42 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил переезд Карпина в Саудовскую Аравию 2
17:35 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев — среди главных открытий РПЛ по версии президента лиги
17:30 · Россия. Премьер-лига
Ирисметов: «После сборов Файзуллаев будет ещё сильнее»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ выделил тройку лучших россиян
17:22 · Россия. Премьер-лига
В Турции высоко оценили форму Гайча
17:13 · Россия. Премьер-лига
Боярский снова госпитализирован
17:03 · Россия. Премьер-лига
Божович хочет видеть в «Нефтчи» воспитанника «Зенита»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Ни один игрок «Спартака» не вошёл в символическую сборную первой части сезона РПЛ 2
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Гогниев не жалеет, что пошёл в «Химки»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Заварзин объяснил, почему «Краснодар» не станет чемпионом
15:11 · Россия. Премьер-лига
​Гогниев: Я бы сохранил «Химки» в РПЛ
15:04 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков: «Пока Алипу до «Реала», как до луны»
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Сафонов – на 23 месте в списке самых дорогих вратарей мира
14:18 · Россия. Премьер-лига
Силкин считает, что надо разрешить пиво на стадионах
14:11 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА анонсировал матч с «Факелом»
Все новости
Рекомендуем