​Гогниев не жалеет, что пошёл в «Химки»

Бывший наставник «Химок» Спартак Гогниев не жалеет о том, что в своё время согласился принять подмосковную команду.

Напомним, что Гогниев тренировал «Химки» с сентября 2022 года до начала апреля 2023 года. За этот период команда провела 19 официальных матчей, в которых смогла выиграть лишь раз (три ничьи, 15 поражений).

«Я не жалею, что пошёл в «Химки», как минимум это команда из РПЛ. Это было очередным шагом в карьере. Я не сомневался, что донесу своё видение до футболистов, смогу всех сплотить и оставить команду в РПЛ. До последнего момента я не сомневался в этом», - цитирует Гогниева Metaratings.

В настоящий момент 42-летний Спартак Гогниев находится без клубной прописки. Что касается «Химок», то команда выступает в Мелбет-Первой лиге, где располагается на второй позиции в турнирной таблице.