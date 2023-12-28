Заварзин объяснил, почему «Краснодар» не станет чемпионом

Известный функционер Юрий Заварзин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Не сможет «Динамо» бороться за чемпионство. У нас один чемпион – «Зенит». «Краснодар»? Нет, потому что у «Зенита» больше ресурсов», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, кубанский коллектив психологически не готов к чемпионской гонке.

Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу. После 18 туров на вершине турнирной таблицы находится «Краснодар», который опережает идущий на второй позиции «Зенит» на два очка. «Динамо» располагается на третьем месте, отставание «бело-голубых» от лидера составляет шесть баллов.