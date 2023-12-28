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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гогниев: Я бы сохранил «Химки» в РПЛ

28 Декабря 2023 • 15:11 Комментировать

Бывший тренер «Химок» Спартак Гогниев уверен, что команда осталась бы в Премьер-лиге, если бы его не уволили.

Напомним, что Гогниев покинул «Химки» в начале апреля 2023 года. В 19 матчах под его руководством команда добилась всего лишь одной победы при трёх ничьих и 15 поражениях.

«Другой тренер пришёл и вылетел с командой в ФНЛ. Если бы мы доработали, я не сомневаюсь, что у нас получилось бы остаться», - цитирует Гогниева Metaratings.

Гогниев считает, что в «Химках» для успешных результатов ему не хватило времени.

На текущий момент «Химки» располагаются на второй позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, то есть второго по рангу футбольного дивизиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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