​Гогниев: Я бы сохранил «Химки» в РПЛ

Бывший тренер «Химок» Спартак Гогниев уверен, что команда осталась бы в Премьер-лиге, если бы его не уволили.

Напомним, что Гогниев покинул «Химки» в начале апреля 2023 года. В 19 матчах под его руководством команда добилась всего лишь одной победы при трёх ничьих и 15 поражениях.

«Другой тренер пришёл и вылетел с командой в ФНЛ. Если бы мы доработали, я не сомневаюсь, что у нас получилось бы остаться», - цитирует Гогниева Metaratings.

Гогниев считает, что в «Химках» для успешных результатов ему не хватило времени.

На текущий момент «Химки» располагаются на второй позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, то есть второго по рангу футбольного дивизиона.