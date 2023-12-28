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Александр Горшков: «Пока Алипу до «Реала», как до луны»

28 Декабря 2023 • 15:04 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков отреагировал на возможный переход защитника санкт-петербургского клуба Нуралы Алипа в «Реал» Мадрид.

«Для меня это неожиданно. Алип хорошо играет, но не настолько, чтобы о мадридском «Реале» говорить. Прогресс в его игре есть, но пока до «Реала», как до луны», — приводит слова Горшкова Legalbet

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Реал» может арендовать защитника сборной Казахстана.

Трудовое соглашение 24-летнего Алипа с «Зенитом» рассчитано до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет три миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зенит Александр Горшков Нуралы Алип ещё теги

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