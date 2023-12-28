Александр Горшков: «Пока Алипу до «Реала», как до луны»

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков отреагировал на возможный переход защитника санкт-петербургского клуба Нуралы Алипа в «Реал» Мадрид.

«Для меня это неожиданно. Алип хорошо играет, но не настолько, чтобы о мадридском «Реале» говорить. Прогресс в его игре есть, но пока до «Реала», как до луны», — приводит слова Горшкова Legalbet.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Реал» может арендовать защитника сборной Казахстана.

Трудовое соглашение 24-летнего Алипа с «Зенитом» рассчитано до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет три миллиона евро.