​Сафонов – на 23 месте в списке самых дорогих вратарей мира

За последнее время на портале Transfermarkt активно обновлялись ценники футболистов. Как мы уже сообщали, самыми дорогими вратарями в мире является Диогу Кошта из «Порту» и Майк Меньян из «Милана» - их оценивают в 45 миллионов евро.

Стоит отметить, что россиянин Матвей Сафонов из «Краснодара» в этом рейтинге делит 23-е место. Стража ворот национальной сборной России эксперты портала оценивают в 18 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Матвей Сафонов провёл 18 матчей. В них голкипер пропустил 12 голов. «Краснодар» ушёл на зимние каникулы на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги.