Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сафонов – на 23 месте в списке самых дорогих вратарей мира

28 Декабря 2023 • 14:45 Комментировать

За последнее время на портале Transfermarkt активно обновлялись ценники футболистов. Как мы уже сообщали, самыми дорогими вратарями в мире является Диогу Кошта из «Порту» и Майк Меньян из «Милана» - их оценивают в 45 миллионов евро.

Стоит отметить, что россиянин Матвей Сафонов из «Краснодара» в этом рейтинге делит 23-е место. Стража ворот национальной сборной России эксперты портала оценивают в 18 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Матвей Сафонов провёл 18 матчей. В них голкипер пропустил 12 голов. «Краснодар» ушёл на зимние каникулы на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
​Салаху не до Рождества - его мысли заняты страдальцами из Газы 17
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 6
Роналду вновь возглавил список бомбардиров 2023 года, опередив Кейна и Мбаппе 5
Гвардиолу могут увести из «Манчестер Сити» 5
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Гогниев не жалеет, что пошёл в «Химки»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Заварзин объяснил, почему «Краснодар» не станет чемпионом
15:11 · Россия. Премьер-лига
​Гогниев: Я бы сохранил «Химки» в РПЛ
15:04 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков: «Пока Алипу до «Реала», как до луны»
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Сафонов – на 23 месте в списке самых дорогих вратарей мира
14:18 · Россия. Премьер-лига
Силкин считает, что надо разрешить пиво на стадионах
14:11 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА анонсировал матч с «Факелом»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Юран — об игре «Пари НН»: «Для меня всегда на первом плане стоит результат»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Каманцев: «В этом году судейство однозначно стало лучше»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, когда Дивеев будет тренироваться без ограничений
13:23 · Россия. Премьер-лига
​Бородюк: «УЕФА и ФИФА дискредитировали себя»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Для меня лучше счёт 5:4, чем грустные 1:0»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Лопырёва оценила решение Слуцкого переехать в Китай
13:03 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ Алаев раскрыл, какие отношения с УЕФА
12:34 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал — не всё решают деньги»
Все новости
Рекомендуем