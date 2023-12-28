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Силкин считает, что надо разрешить пиво на стадионах

28 Декабря 2023 • 14:18 Комментировать

Известный тренер Сергей Силкин, работавший ранее в «Динамо», высказался о возможной продаже пива на российских стадионах.

«Считаю, что надо разрешить пиво на стадионах для фанатов. Тем более люди покупают абонементы, они должны получать удовольствие от того, что они приходят на стадион», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, продажа пива не означает, что на стадионах сразу начнутся массовые драки, ведь пиво продают во многих странах.  

Ранее глава Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что против продажи пива на стадионах выступает Министерство здравоохранения.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Силкин
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