​ЦСКА анонсировал матч с «Факелом»

ЦСКА анонсировал товарищеский матч против воронежского «Факела». Как сообщает пресс-служба московского клуба, игра с «огнеопасными» пройдёт 5 февраля в рамках подготовительного сбора в Турции.

Остальных соперников по этому сбору ЦСКА обещает называть позже. Будем следить за новостями.

Отметим, что ЦСКА проводит зимние каникулы на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова на текущий момент отстаёт на десять зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги продолжится в начале марта.

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