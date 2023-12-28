Юран — об игре «Пари НН»: «Для меня всегда на первом плане стоит результат»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился комментарием об игре своей команды в оборонительный футбол.

«Для меня всегда на первом плане стоит результат — даже в ущерб какой-то красивой игре. Еще Валерий Васильевич [Лобановский] любил повторять: игра забывается, счет остается», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Специалист признался, что никогда не хотел играть в дворовый футбол, когда все летят в атаку, ведь нужно быть безумцем, чтобы играть так, когда уровень футболистов не позволяет это делать.

После 18 туров «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 24 очка.