Каманцев: «В этом году судейство однозначно стало лучше»

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев считает, что уровень работы российских арбитров улучшился в 2023 году.

«В этом году судейство однозначно стало лучше. Ошибок стало меньше. Это доказывают как наша статистика, так и внешняя. Об этом в личных разговорах говорят и большинство руководителей», - приводятся слова Каманцева на страницах «Спорт-Экспресса».

Премьер-лига ушла на зимний перерыв до марта 2024 года. После 18 туров чемпионата России первое место занимает «Краснодар», на второй строчке находится петербургский «Зенит», а на третьей – московское «Динамо».