Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своим мнением о высказываниях главы РПЛ Александра Алаева, которые он сделал в ходе подведения итогов первой части сезона.

- Вчера президент РПЛ Александр Алаев дал интервью по итогам года, где затронул много насущных вопросов. Например, он сказал, что формат чемпионата пока не изменится, а потом будут смотреть. Вам интересен такой формат РПЛ или с матчами плей-офф было бы лучше?

- Я считаю, что не нужно ничего придумывать. У нас очень хороший формат. Он стандартен для многих европейских стран и не только. Это все отработано. Споры идут по поводу формата - «осень – весна» или «весна – осень», но я не вижу аргументов в пользу перехода на старую систему. Вот, говорят, что летом мы не играем. Мы просто поменяли круги, и одна часть чемпионата у нас стала длиннее. И все. Поэтому ничего не надо придумывать. Я не вижу в этом смысла. На возвращение и обкатку уйдет года три, а потом найдется куча людей, которые скажут, что этого не надо было делать.

- Также Алаев рассказал о возможной реформе Суперкубка с финалом четырех или шести клубов. Этот финал будет играться в декабре, а остальные клубы уйдут в отпуск. Как вам такая идея?

- Мне сейчас нравится формат Кубка России. Там стало больше игр. В нем есть шанс у команд, которые один раз оступились, поправить ситуацию. Единственное, что не нравится, что один четвертьфинальный матч провели в этом году, а другой пройдет весной. Это надо изменить. Обе игры должны пройти в одном году, с разницей в две недели. А что касается Суперкубка, можно было бы проводить плей-офф, но декабрь – не лучшее время для него. Мы же видели, что у нас бывает в декабре.

- Алаев сказал, что могут быть пересмотрены критерии составления календаря чемпионата, и если раньше нельзя было больше трех матчей подряд проводить дома или на выезде, то могут это разрешить, чтобы не играть в мороз или жару. Это было бы правильно?

- Нужно все равно приспосабливаться к климатическим условиям, которые у нас есть. Сегодня не надо этого делать только «Зениту». В Питере можно играть и зимой и ранней весной. Если есть возможность проводить игры весной на юге, это надо делать. Когда мы готовились к чемпионату мира – 2018, многие специалисты, и я в том числе, высказывали мнение, что стадионы нужно строить с крышами. Это увеличило бы их стоимость на 10-15 процентов. Если арена стоит 250 млн. евро, еще 25 млн. могли бы найти. И тогда не стоял бы вопрос по календарю. Мы могли бы играть весь декабрь.

- А сейчас что делать?

- Теперь сложнее сооружать крыши на действующем стадионе. А где-то нет такой технической возможности. Надо переносить матчи в южные регионы. Даже если кому-то это будет неудобно. Но команды лучше проведут три матча на выезде, но в хороших условиях, чем в снегу. Поэтому нужно думать над календарем. Но ведь этих отрезков с тремя матчами будет немного. Только ранней весной и в декабре. В этом году в декабре мы увидели, что там, где клубы занимаются своим полем, там все в порядке. Вот в один день играли ЦСКА и «Локомотив» на домашних стадионах. «Армейцы» бегали по колено в снегу, а в Черкизове поляна была в идеальном состоянии. Это говорит о том, что нужно заниматься полем. Должна быть группа людей, которая ежедневно этим занимается.

- Но у ЦСКА есть агрономы.

- Есть, конечно. Но по тому, как прошел матч, мы видим, что была допущена ошибка: или не был на полную мощь включен подогрев, или не накрыли поле пленкой. Это просто ошибка специалистов.

- Сейчас регламент не позволяет никому кроме судьи переносить такие матчи. Это тоже могут пересмотреть, чтобы в случае плохой погоды заранее можно было бы переносить игры. Это было бы правильно?

- Это нужно прописать в регламенте. Если мы заранее знаем, что будет -20, надо загодя об этом думать и прописать в регламенте такую строку о переносе. Тем более, система «осень – весна» позволяет это сделать, потому что чемпионат продолжается весной. Это плюс нынешней системы для наших климатических условий.

Реклама

- Алаев затронул и судейство. Он сказал, что руководители судейского корпуса выбрали неправильную тактику - минимум публичных объяснений. Алаев сказал, что нужна большая прозрачность. Вы как считаете?

- Нужно привлекать меньше иностранцев к высоким должностям. Они не знают нашу ментальность, условия. Я не вижу смысла приглашать главой судейского корпуса иностранца. Писали, что могут позвать арбитров из Саудовской Аравии. С какой целью? Чтобы дать им заработать денег? У нас сегодня есть ВАР, и предвзятость судьи сведена к минимуму. Да, бывают ошибки, но они случаются у всех. У нас много прекрасных судей, которые могли бы возглавить этот корпус. А у иностранцев свое понимание, которые может отличаться от нашего.

- Вы за прозрачность судейства?

- Надо прописать правила в регламенте, и в судейском кодексе. А не так, что один арбитр сказал, что он даст комментарий, другой – что не даст. Должно быть единое мнение, как сейчас, например, прописали, что тренер и игрок должен давать комментарий в перерыве матча и сразу после. А кто откажется – будет наказан.

- Вы считаете, судьи должны объяснять общественности свои решения?

- Эти решения должны объяснять не арбитры, а судейский комитет. Вот назначил рефери ошибочный угловой, а в результате забили гол. Это серьезная ошибка или нет? Поэтому здесь сложно что-то комментировать. Давать оценки арбитрам должен судейский комитет.

Елена Григорьевская