Агент сообщил, когда Дивеев будет тренироваться без ограничений

Футбольный агент Олег Ерёмин, который представляет интересы защитника сборной России и московского ЦСКА Игоря Дивеева, поведал и восстановлении своего клиента.

«Прогноз такой, что на втором сборе Игорь будет тренироваться уже без ограничений. Сейчас он продолжает тренироваться, находясь в отпуске», - передает «РБ Спорт» слова представителя футболиста.

Напомним, что минувшим летом Дивеев перенес хирургическое вмешательство на травмированном голеностопе.

После 18 туров Российской премьер-лиги «армейский» клуб набрал 28 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.