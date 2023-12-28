​Бородюк: «УЕФА и ФИФА дискредитировали себя»

Известный тренер Александр Бородюк высказался на тему санкций в отношении российского футбола со стороны УЕФА и ФИФА. По мнению Бородюка, футбольные организации дискредитировали себя, ведь ранее заявляли, что футбол находится вне политики.

«Понятно, что УЕФА и ФИФА на данный момент дискредитировали себя, но в любом случае нужно с ними решать вопросы, чтобы у нашей национальной команды была возможность выступать на международных соревнованиях», - цитирует Бородюка Metaratings.

Бородюк выразил надежду на то, что УЕФА и ФИФА снимут санкции с России, приняв тем самым разумное решение.

Стоит сказать, что в настоящий момент российские клубы и сборные не могут выступать в официальных международных соревнованиях.