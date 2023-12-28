Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о высказываниях главы РПЛ Александра Алаева, которые он сделал в ходе подведения итогов первой части сезона.

- Вчера президент РПЛ Александр Алаев дал большое интервью СМИ, в котором затронул много насущных вопросов. Например, он сказал, что формат чемпионата пока не изменится, а потом будут смотреть. Вам интересен нынешний формат или, допустим, с матчами плей-офф было бы лучше?

- Может и было бы лучше. Сохранялась бы интрига. Последние несколько чемпионатов она уже туров за пять до конца исчезала. Плей-офф внес бы интригу. Но на уровень турнира эта система все равно никак не повлияла бы.

- Также Алаев рассказал о возможной реформе Суперкубка с финалом четырех или шести клубов. Этот финал проводился бы в декабре, и остальные клубы могли бы уйти в отпуск. Это было бы интересно?

- Мне кажется, что важно понимать, для чего делать эти реформы. Если для того, чтобы набрать необходимое количество матчей, то реформы нужны. Возможно, лучше было бы придумать еще какой-то дополнительный турнир. Не Суперкубок, а, допустим, Кубок лиги. А если хотят повысить уровень футбола в России, то это не поможет.

- Кроме того, Алаев сказал, что могут быть пересмотрены критерии составления календаря чемпионата. Например, если раньше нельзя было больше трех матчей подряд проводить дома или на выезде, то могут это разрешить для того, чтобы не играть в мороз или жару. Это было бы правильно?

- Не думаю, что это значительно повлияет на что-то. Может быть, с точки зрения климатических условий, это было бы правильно. Но лучше бы два летних месяца не находиться в отпуске или на сборах, а играть. Это было бы логично. Мне, как болельщику, нет разницы, в холод команда играет или в жару. Просто очень не стыкуется то, что приходится играть в снегу, а два летних месяца не задействованы.

- Но если проводить матчи летом, то на юге стоит жара и играть там может быть невозможно. В этом случае стоило бы переносить матчи в более холодные регионы?

- Можно все это делать. Но это не проблема. В Бразилии, Мексике все время жарко и никто там матчи не отменяет. Климатические условия – это часть футбола, часть тактики. Если аномальная жара или холод, можно переносить матчи, но это не самая большая проблема в нашем футболе.

- Недавно был матч ЦСКА – «Ростов», который вызвал резонанс. Сейчас регламент не позволяет никому кроме судьи переносить матчи. Это тоже могут пересмотреть, чтобы в случае плохой погоды это можно было бы делать заранее. Как вам такой вариант?

- Конечно, это было бы лучше. Переносить матчи в последний момент – это плохой вариант. Бывают, конечно, форс-мажоры, но лучше все делать заранее, чтобы все понимали ситуацию.

- Алаев затронул и судейство. Он сказал, что руководители судейского корпуса выбрали неправильную тактику - минимум публичных объяснений, а у ЭСК шел крен на защиту арбитров. Алаев сказал, что нужна большая прозрачность. Вы как считаете?

- По-моему, где-то в Европе есть практика, когда обнародуют переговоры судей в случае резонансных решений. Мне бы тоже было интересно послушать. Это не от недоверия, а как часть шоу. Болельщики там следят за высказываниями арбитров, чтобы понять, что они видят, а что нет. Мне было бы это интересно послушать судью и его ассистентов, когда он подходит к монитору ВАР. Это даже интереснее многих матчей.

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- Кроме того, хотят внедрить норму, чтобы при распределении доходов лиги между клубами больше платить тем, кто ориентируется на молодежь и выпускает ее в составе, потому что не все это делают. Как вам такой подход?

- Возможно, отчасти это верное решение. Хотя я не думаю, что это будет влиять на топ-клубы. Это поможет тем, кто считает деньги. Я против искусственных насаждений. На поле должны выходить лучшие игроки. 20 лет человеку или 48. Главное, чтобы он давал результат. С другой стороны, я понимаю, что ни один 18-летний футболист не заслужит такое доверие в силу возраста. В этом случае должны быть искусственные методы, которые могли бы подстегивать тренеров давать шанс молодежи.

Елена Григорьевская