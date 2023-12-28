Гогниев: «Для меня лучше счёт 5:4, чем грустные 1:0»

Российский специалист Спартак Гогниев, поработавший главным тренером владикавказской «Алании» и подмосковных «Химок», выбрал между атакующим и оборонительным стилями игры.

«Для меня лучше пусть счёт будет 5:4, чeм грустные 1:0. В последние годы в топ-чемпионаты уезжали только российские игроки атакующего плана. Нужнo проповедовать атакующий стиль», - цитирует наставника Metaratings.ru.

Напомним, что Спартак начал тренерскую карьеру несколько лет назад. Гогниев занимал пост рулевого «Химок» с сентября 2022-го по апрель 2023 года. Под его руководством подмосковный коллектив сыграл 19 поединков, в которых одержал всего одну победу, расписал три ничьи и потерпел 15 поражений.