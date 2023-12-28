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Лопырёва оценила решение Слуцкого переехать в Китай

28 Декабря 2023 • 13:09 Комментировать

Посол чемпионата мира – 2018 Виктория Лопырёва отреагировала на назначение российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шеньхуа».

«Очень рада возвращению Леонида Викторовича в большой футбол, желаю ему успехов! Переход в китайский футбол - как шагнуть в неизвестность. Но, как мы с вами знаем, удача любит смелых», - приводятся слова Виктории на страницах «Спорт-Экспресса».

В минувшем сезоне Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» финишировал на пятом месте, набрав 52 балла.

Предыдущим местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Российский специалист покинул команду в конце осени прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Виктория Лопырёва Шанхай Шеньхуа ещё теги
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