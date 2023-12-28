Лопырёва оценила решение Слуцкого переехать в Китай

Посол чемпионата мира – 2018 Виктория Лопырёва отреагировала на назначение российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шеньхуа».

«Очень рада возвращению Леонида Викторовича в большой футбол, желаю ему успехов! Переход в китайский футбол - как шагнуть в неизвестность. Но, как мы с вами знаем, удача любит смелых», - приводятся слова Виктории на страницах «Спорт-Экспресса».

В минувшем сезоне Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» финишировал на пятом месте, набрав 52 балла.

Предыдущим местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Российский специалист покинул команду в конце осени прошлого года.