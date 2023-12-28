Президент РПЛ Алаев раскрыл, какие отношения с УЕФА

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев в разговоре с журналистами поведал об отношениях с УЕФА.

«Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России. Личные отношения? УЕФА приглашают на все мероприятия, я их посещаю, ведется работа. Отношения рабочие», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на последнем заседании исполкома РФС было принято решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.