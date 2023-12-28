Баранник рассказал, в чём «Зенит» сильнее всех клубов РПЛ

Экс-селекционер петербургского Дмитрий Баранник высказался относительно чемпионской гонки в Российской премьер-лиге сезона-2023/2024.

«Ожидаю от «Зенита», что команда будет показывать более стабильную игру и станет лидером чемпионата. Преимущество «Зенита» в том, что в иностранцы петербуржцев сильнее, чем легионеры у соперников», - передает слова Баранника Legalbet.

В настоящий момент чемпионат России находится на зимней паузе. После 18 туров первое место в таблице занимает «Краснодар». На второй строчке расположился петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московское «Динамо».