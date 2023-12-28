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В «Удинезе» высказались о трансфере игрока «Крыльев Советов»

28 Декабря 2023 • 11:58 Комментировать

Федерико Бальцаретти, занимающий пост спортивного директора «Удинезе», высказался по поводу возможного подписания полузащитника самарских «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

«Возможен ли еще трансфер Гарре в «Удинезе»? Мы не занимаемся этим», - передает слова функционера Sport24.

В нынешнем сезоне Гарре провел 20 поединков за самарский коллектив, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.

Срок действующего трудового соглашения между 23-летним аргентинцем и «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Удинезе Федерико Бальцаретти Бенхамин Гарре ещё теги
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