В «Удинезе» высказались о трансфере игрока «Крыльев Советов»

Федерико Бальцаретти, занимающий пост спортивного директора «Удинезе», высказался по поводу возможного подписания полузащитника самарских «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

«Возможен ли еще трансфер Гарре в «Удинезе»? Мы не занимаемся этим», - передает слова функционера Sport24.

В нынешнем сезоне Гарре провел 20 поединков за самарский коллектив, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.

Срок действующего трудового соглашения между 23-летним аргентинцем и «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро.