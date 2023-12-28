Агент Божовича: «Миодраг всегда открыт для предложений из России»

Срджан Еремич, агент главного тренера «Нефтчи» Миодрага Божовича, рассказал, что переговоры о назначении именитого специалиста на пост наставника азербайджанской команды прошли очень быстро, в течение двух дней.

Также агент отметил, что черногорский специалист открыт для предложений из России, однако конкретных вариантов работы в нашей стране у него не было.

«Варианты в России? Божович относится к этой стране очень тепло, но конкретных вариантов, которые оказались бы интересны ему, не было. Но в будущем Миодраг всегда открыт для предложений из России», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, ранее Божович работал в таких клубах, как «Динамо» , «Локомотив», «Ростов», «Крылья Советов» и тульский «Арсенал».