Юран: «При системе «весна-осень» российские клубы выигрывали еврокубки, а сборная стала третьей на чемпионате Европы»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о возможном возвращении российского футбола к системе «весна-осень».

Специалист поддержал эту идею, отметив, что именно при системе «весна-осень» российские команды добивались наилучших результатов.

«Когда играли по системе «весна-осень», выиграли два Кубка УЕФА, Суперкубок, сборная стала третьей на Евро-2008.

Когда в Европе только начинался сезон, мы уже были на ходу. За счёт этого имели преимущество в еврокубках», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Также Юран подчеркнул, что тренироваться и играть футболистам в морозную погоду крайне сложно.

После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Пари НН» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта следующего года.