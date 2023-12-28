Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «При системе «весна-осень» российские клубы выигрывали еврокубки, а сборная стала третьей на чемпионате Европы»

28 Декабря 2023 • 11:38 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о возможном возвращении российского футбола к системе «весна-осень».

Специалист поддержал эту идею, отметив, что именно при системе «весна-осень» российские команды добивались наилучших результатов.

«Когда играли по системе «весна-осень», выиграли два Кубка УЕФА, Суперкубок, сборная стала третьей на Евро-2008.

Когда в Европе только начинался сезон, мы уже были на ходу. За счёт этого имели преимущество в еврокубках», — приводит слова Юрана  «Чемпионат».

Также Юран подчеркнул, что тренироваться и играть футболистам в морозную погоду крайне сложно.

После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Пари НН» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта следующего года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 28 Декабря
10:29
Главный тренер «Пари НН» Юран: «Планируем добавить двух-трёх футболистов»
09:48
Юран рассказал, почему «Пари НН» забивает мало голов
09:35
Юран: «Объясняю футболистам: если увижу какие-то группки, этих людей здесь не будет»
26 Декабря
09:57
Максимов: «Сохранение прописки в РПЛ можно было бы назвать хорошим результатом для «Факела»
24 Декабря
09:26
Пименов считает, что в «Пари НН» Марадишвили сможет перезапустить карьеру
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
​Салаху не до Рождества - его мысли заняты страдальцами из Газы 15
«Ювентус» хочет купить звезду «Реала» 10
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 6
Гвардиолу могут увести из «Манчестер Сити» 5
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
11:58 · Россия. Премьер-лига
В «Удинезе» высказались о трансфере игрока «Крыльев Советов»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Божовича: «Миодраг всегда открыт для предложений из России»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Юран: «При системе «весна-осень» российские клубы выигрывали еврокубки, а сборная стала третьей на чемпионате Европы»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал двух лучших российских футболистов в 2023 году
11:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гогниев: «Для меня главный итог года — это неудачный опыт в «Химках»
11:08 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отреагировал на новое видео Дзюбы
11:02 · Россия. Премьер-лига
Появилось новое видео с Дзюбой видео
11:01 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» согласовал переход Артура
10:45 · Россия. Премьер-лига
Иванов: «Чистяков мог бы пригодиться «Уралу»
10:29 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Пари НН» Юран: «Планируем добавить двух-трёх футболистов»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, почему «Пари НН» забивает мало голов
09:35 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Объясняю футболистам: если увижу какие-то группки, этих людей здесь не будет»
09:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» интересуется игроком «Кубани» Махатадзе
08:52 · Россия. Премьер-лига
Юран негативно отреагировал на слухи о переходе Севикяна в «Реал» или «Барселону»
08:46 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Махачкала хочет усилиться игроком «Зенита»
Все новости
Рекомендуем