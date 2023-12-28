Канчельскис назвал двух лучших российских футболистов в 2023 году

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, кого считает лучшими игроками России в уходящем году.

«Мне очень понравились Головин и Тюкавин. Но нужно смотреть по целому сезону, а не по году. На данном этапе Тюкавин и Головин лучшие, но никто не знает, что будет весной», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за московское «Динамо» 23 поединка во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей и шесть голевых передач. На счету Головина пять голов и три результативных паса в 15 встречах за «Монако».