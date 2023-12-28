«Локомотив» отреагировал на новое видео Дзюбы

Пресс-служба столичного «Локомотива» отреагировала на новое видео с участием нападающего команды Артёма Дзюбы. В непродолжительном ролике 35-летний футболист исполняет песню «Поезд на Ленинград».

«Уже лучше, но опять придётся провести работу над ошибками: поезд – да, Ленинград – нет. Накидайте для Артёма варианты железнодорожных песен, давайте поможем нашему певцу», - гласит сообщение «Локомотива» в клубном телеграм-канале.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 16 поединков. Форвард записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.

Появилось новое видео с Дзюбой