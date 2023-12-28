В сети появилось видео с вечеринки, где нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба исполнил песню «Поезд на Ленинград».

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, как 35-летний форвард поет песню группы «Ленинград» про «Зенит». Напомним, что Дзюба долгое время выступал за «сине-бело-голубых» и становился с ними чемпионом Премьер-лиги. Этот ролик вызвал резонанс в обществе, некоторые эксперты осудили Артёма за такое поведение.

Дзюба покинул «Зенит» летом 2022 года. За питерцев он провел 249 поединков, отметившись 108 голами и 70 ассистами. В «Локомотив» нападающий перешел зимой текущего года.