23 футбольные номинации 2023 года

2023 год подходит к концу, и сейчас самое время подводить его итоги. Вниманию читателей сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» – наша версия 23 номинаций.

Суд года

Громыхнув в апреле 2021 года, Суперлига Европы быстро пропала с радаров мирового футбольного медиапространства. Из шестнадцати клубов-смутьянов не отыграли назад только два – мадридский «Реал» и «Барселона». Но в конце 2023-го Суперлига вновь вернулась в топы новостей. Европейский суд признал незаконной монополию УЕФА, поэтому тема Суперлиги в новом году и далее может заиграть новыми красками.

Всему голова года

Перейдя в «Монако» пять с половиной лет назад, Александр Головин не затух в большом европейском чемпионате, а в последнем году добился заметного прогресса во влиянии на игру своей команды. В том числе благодаря его усилиям монегаски лидировали в таблице Лиги 1 – правда, не удержали первую строчку. И не зря Головин признавался в «Монако» лучшим игроком каждого осеннего месяца.

Взлёт и падение года

Тот случай, когда удержаться на вершине действительно гораздо сложнее, чем туда подняться. «Наполи», отпраздновав первое скудетто после 1990 года, не выдержал испытание медными трубами. Спаллетти вовремя сделал оттуда ноги и оставил негатив Руди Гарсии, который продержался до середины ноября. Теперь стабилизировать выступления «партенопейцев» пытается Вальтер Маццари.

Разбазаривание года

Организовав себе почти двузначный отрыв в начале года, лондонский «Арсенал» пал жертвой кризиса, поджал хвост и проложил красную дорожку к чемпионству для «Манчестер Сити». Если «канониры» не возьмут золото и в текущем сезоне Английской премьер-лиги, то их период без чемпионства достигнет двух десятков лет.

Феникс года

Матео Кассьерра за сезон 2021/2022 годов, который он провёл в «Сочи», забил 14 мячей в чемпионате России. Перейдя в «Зенит», в следующем розыгрыше Премьер-лиги он отметился лишь двумя голами в 26 встречах. Зато минувшим летом колумбийский форвард получил новое вдохновение и к зимней паузе подошёл на первой строчке в гонке бомбардиров РПЛ с 14 мячами. У Матео есть все шансы значительно улучшить этот показатель на весеннем этапе.

«Ураган» года

Не зря комбинация имении и фамилии Гарри Кейна созвучна со словом «ураган» на английском языке. Став самым дорогим трансфером на вход в истории Бундеслиги, он оказался там, где надо. Забил 21 гол в 15 матче Бундеслиги. В сезоне-2020/2021 Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии с 41 забитым мячом, и это выглядит ближайшим ориентиром для Кейна.

Перестройка года

«Краснодар» с десяток лет славился бесшабашным футболом, где красота игры важнее результата. Это не позволяло «быкам» добиться серебряных медалей РПЛ, а тем более золотых. Но в уходящем году кое-что поменялось. Не секрет, что Владимир Ивич стал перестраивать команду на прагматичный лад. И промежуточный результат не заставил себя долго ждать. Никогда раньше «Краснодар» не держался столько времени на первом месте и не уходил лидером Премьер-лиги на зимний перерыв.

Прорыв года

«Байер» из Леверкузена имеет все перспективы избавиться ближайшей весной от саркастического прозвища «Неверкузен», которое он получил в начале 2000-х годов как «вечно второй». Теперь с приходом Хаби Алонсо «аптекари» обрели второе дыхание и стали первыми по итогам половины чемпионата в Бундеслиге. Также «фармацевты» выиграли группу Лиги Европы и в целом не проиграли не одного из 25 матчей в нынешнем сезоне.

Сенсация года

Сейчас, когда называешь команду каталонцами, надо уточнять, имеешь в виду «Барселону» или «Жирону». Потому что последняя (хотя в таблице она отнюдь не последняя) бросила серьёзный вызов испанским топам. Да, «Реалу» крупно проиграла, зато «Барселону» разнесла на выезде. И главное – «Жирона» почти на экваторе Ла Лиги идёт вровень с лидирующим «Реалом».

Задор года

«Крылья Советов» с выпестованной Игорем Осинькиным интересной молодёжью какое-то время боролись с «Краснодаром» и «Зенитом» за первое место. Стало ли это неожиданностью? По сравнению с прошлым сезоном, когда самарская команда боролась в РПЛ за выживание, – да. Но с позапрошлым – нет. Тогда «Крылья» тоже выделялись искромётной игрой, а по итогу стали восьмыми.

Контраст года

Эту номинацию разделят «Пари НН», «Рубин», «Факел» и «Урал». Нижегородцы, казанцы и воронежцы в текущем чемпионате России трансформировались из аутсайдеров в крепких середняков, которые при продолжении в том же духе могут замахнуться на большее. А вот «Урал» прошёл обратный путь, соскочив в Премьер-лиге с первого места на десятиматчевую безвыигрышную серию.

Откровения года

То, что у Евгения Калешина нестандартное мышление и особый подход к делу, было известно ещё раньше. Но мало кем ожидалось, что он с упоением станет чуть ли не каждый день на чём свет стоит поносить устои российского футбола. Ещё меньше ожидалось, что Калешин быстро возглавит новый клуб после отставки из «Акрона» «из-за разногласий в пути развития». Однако уже через полмесяца Евгений Калешин объявился на посту главного тренера «Алании».

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Отдача года

«Манчестер Сити» долго не мог оправдать вложения арабских шейхов на международной арене. Но вот наконец десятилетнее проклятие было снято, и «небесно-голубые» впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов. Символично, что на пути к долгожданному титулу «Манчестер Сити» с крупным счётом вынес «короля» Лиги чемпионов мадридский «Реал». Интересно, когда «ПСЖ» сумеет таким образом порадовать своих богатых владельцев.

Разгон года

Покупая в январе Михаила Мудрика за сумму порядка ста миллионов евро, «Челси» явно ожидал от него больших свершений (хотя не только от него). Но Мудрику, самой дорогой покупке из УПЛ, оказалось непросто адаптироваться к английскому футболу, и он забил свой первый официальный гол за «синих» только в 24-м по счёту матче за эту команду, потом – ещё трижды. Контракт с «Челси» у Мудрика аж до 2031 года – есть ещё много времени наверстать упущенное.

«Пеночник» года

Андре Онана летом подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» на немного меньший срок – по схеме «5+1». Теперь в стане «красных дьяволов» не могут не задумываться, того ли голкипера они купили. Всё-таки он же был с сомнительным бэкграундом. Коллекционер результативных вратарских ляпов, Онана опасается в январе ехать в сборную Камеруна на Кубок Африки из-за риска потерять место в основе «МЮ».

Деклассирование года

«Челси» прочно утвердился в статусе середняка Английской премьер-лиги. Прошлый сезон «синие» завершили на двенадцатом месте, а в нынешнем продолжили соответствующий ход. Стабильность – признак мастерства? В данном случае сомнительно. «Манчестер Юнайтед», который тоже не скупится на негативные сюрпризы, хотя бы идёт близко к первой пятёрке, чего не скажешь о «Челси».

Потеря года

В ноябре в матче сборных Испании и Кипра травму получил Гави. К сожалению, она оказалась серьёзной – разрыв передней крестообразной связки и повреждение бокового мениска. Гави пообещали не вызывать на Евро-2024, чтобы не форсировать его восстановление. Вроде как его не станут включать в состав сборной Испании вплоть до 2025 года. Ну и «Барселоне», у которой хватает других проблем, непросто будет обходиться без одного из ключевых полузащитников. Возможно, аж до осени-2024.

Дауншифтер года

Не соблазнившись на куда более денежное предложение «Аль-Хиляля», Месси уехал на минорной ноте из «ПСЖ» в МЛС. И не захотел возвращаться в Европу, когда его «Интер Майами» не прошёл в плей-офф высшей лиги футбола США и Канады. Вместо этого Лео предпочёл провести отпуск в родной Аргентине. В МЛС Месси может здорово играть в своё удовольствие или беречься после травмы – и брать один трофей, а потом не играть или проваливать основной турнир. Всё равно восьмой «Золотой мяч» за прошлогодний успех ему вручат (то есть уже вручили).

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Шлейф года

Скандалы с участием Артёма Дзюбы стали обыденностью, обойтись без них он не может. При этом всплытие интимных видео Дзюбы больше не вызывает такого резонанса, как в первый раз. Да и его юмористические выходки с Леонидом Слуцким достаточно приелись. Разве что конфликты с представителями СМИ поинтереснее. Подумаешь, спел фанатскую песню «Зенита», будучи игроком «Локомотива».А съёмки в рекламе и каких-то фильмах – там он один, что ли, снимается?

«Командишка» года

Термин «тренеришка», введённый в широкий оборот как раз Дзюбой, теперь будет вечно преследовать Унаи Эмери. Причём скорее с иронией по отношению к «экспертизе» Артёма. После «Спартака» Эмери выиграл три Лиги Европы с «Севильей» и одну с «Вильярреалом», а сейчас этот «тренеришка» со своей «командишкой» «Астон Виллой» идёт в топовой тройке АПЛ, и лишь совсем недавно у них завершилась сумасшедшая домашняя победная серия.

Эпатаж года

Не придётся удивляться, если фамилия «Абаскаль» после его ухода из московского «Спартака» станет нарицательной. Кто только ни говорит о нём с разных точек зрения, да и сам он чувствует себя как рыба в воде, наслаждаясь огромным вниманием к своей персоне. То цепляется с судьями, то швыряет провокатора Беришу, то придумывает велосипед с составом «Спартака». Ну и прыгает на бровке – это почему-то волнует некоторых экспертов больше всего остального.

Нытьё года

Первая декада декабря в чемпионате России прошла под знаком постоянных стенаний, в каких погодных условиях проходят матчи. То снег кому-то не нравился, то мороз. В том числе Карпину. И это ещё «Ростов» не играл дома в переохлаждённый дождь. Кстати, если бы играли не в первой половине декабря, а во второй, жалоб на мороз бы поубавилось.

Беспредел года

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа прямо на футбольном поле избил арбитра Халила Умута Мелера после матча турецкой Суперлиги с «Ризерспором». Рефери получил кулаком в лицо от разгорячённого функционера, который потом оправдывался, что хотел ограничиться руганью и плевком. Коджа подал в отставку, был взят под стражу, потом отпущен, и его пожизненно отстранили от футбола. Из-за этого вопиющего инцидента чемпионат Турции даже приостанавливался.

Кирилл Иванцов