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Иванов: «Чистяков мог бы пригодиться «Уралу»

28 Декабря 2023 • 10:45 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе в команду из Екатеринбурга защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

Ранее Андрей Талаев, агент Чистякова, завил, что его клиенту необходимо получать больше игрового времени, поэтому они готовы рассмотреть предложения от других клубов.

«Чистяков — квалифицированный футболист. Конечно, он бы мог пригодиться «Уралу». Но много составляющих должно совпасть, чтобы мы смогли его взять», — цитирует Иванова «Спорт День за Днём».

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провёл за «Зенит» восемь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 2 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Григорий Иванов Дмитрий Чистяков ещё теги

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