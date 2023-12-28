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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Юран: «Планируем добавить двух-трёх футболистов»

28 Декабря 2023 • 10:29 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о том, сколько футболистов клуб планирует ещё подписать в зимнее трансферное окно.

Напомним, ренее в «Пари НН» на правах аренды перешёл полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили.

«Планируем добавить двух-трёх футболистов на две позиции. Ждём ещё пару человек в центральную зону» , – приводит слова Юрана  «Чемпионат».

Кроме того, специалист отметил, что его команду могут покинуть некоторые футболисты. По словам Юрана, эти вопросы необходимо закрыть как можно раньше, чтобы у клуба было время восполнить потери.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой следующий матч команда из Нижнего Новгорода проведёт в начале марта 2024 года против «Факела». 

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