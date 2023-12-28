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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран рассказал, почему «Пари НН» забивает мало голов

28 Декабря 2023 • 09:48 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о низкой результативности своей команды в нынешнем сезоне.

Напомним, в 18 матчах текущего розыгрыша чемпионата России нижегородцы забили 15 мячей. По этому показателю команда Юрана превосходит только калининградскую «Балтику».

«Есть объективные причины. Средняя линия – это сердце команды. Здесь мы ещё проваливаемся. Нападающие ведь – зависимые игроки. Когда средняя линия эффективнее работает, увеличивается и количество моментов у форварда», – цитирует Юрана «Чемпионат».

В 18 турах РПЛ «Пари НН» набрал 24 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Матчи чемпионата России возобновятся весной следующего года. Первым соперником нижегородцев в марте станет воронежский «Факел».  

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН

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