Юран: «Объясняю футболистам: если увижу какие-то группки, этих людей здесь не будет»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что не поддерживает разделение футболистов по отдельным группам.

По словам специалиста, он одинаково относится и к иностранцам, и к российским игрокам, поэтому считает, что команда должна быть одной семьёй и жить результатом.

«Я в жизни ярый коллективист. Объясняю футболистам: если увижу какие-то группки по два-три футболиста, недовольство, этих людей здесь не будет. И не имеет значения, стартового состава это игрок или нет», – цитирует Юрана «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Первым соперником нижегородской команды по весенней части сезона станет «Факел». Эта игра состоится на начале марта 2024 года.