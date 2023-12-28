Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Объясняю футболистам: если увижу какие-то группки, этих людей здесь не будет»

28 Декабря 2023 • 09:35 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что не поддерживает разделение футболистов по отдельным группам.

По словам специалиста, он одинаково относится и к иностранцам, и к российским игрокам, поэтому считает, что команда должна быть одной семьёй и жить  результатом.

«Я в жизни ярый коллективист. Объясняю футболистам: если увижу какие-то группки по два-три футболиста, недовольство, этих людей здесь не будет. И не имеет значения, стартового состава это игрок или нет», – цитирует Юрана «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Первым соперником нижегородской команды по весенней части сезона станет «Факел». Эта игра состоится на начале марта 2024 года.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 28 Декабря
09:48
Юран рассказал, почему «Пари НН» забивает мало голов
26 Декабря
09:57
Максимов: «Сохранение прописки в РПЛ можно было бы назвать хорошим результатом для «Факела»
24 Декабря
09:26
Пименов считает, что в «Пари НН» Марадишвили сможет перезапустить карьеру
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
​Салаху не до Рождества - его мысли заняты страдальцами из Газы 13
«Ювентус» хочет купить звезду «Реала» 10
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 6
4 гранда АПЛ и «ПСЖ» претендуют на Хвичу 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
09:48 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, почему «Пари НН» забивает мало голов
09:35 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Объясняю футболистам: если увижу какие-то группки, этих людей здесь не будет»
09:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» интересуется игроком «Кубани» Махатадзе
08:52 · Россия. Премьер-лига
Юран негативно отреагировал на слухи о переходе Севикяна в «Реал» или «Барселону»
08:46 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Махачкала хочет усилиться игроком «Зенита»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Юран обвинил главу судейства РФС Мажича в неуважении к тренерам
08:35 · Россия. Премьер-лига
Аршавин высказался о назначении Слуцкого в китайский клуб
08:22 · Россия. Премьер-лига
Крунич: «Я жалею, что ушёл из России»
27 Декабря
22:12 · Россия. Премьер-лига
Источник: Грам подпишет контракт с ЦСКА на следующей неделе
21:46 · Россия. Премьер-лига
Генич: Лантратов — лучший вратарь РПЛ
21:46 · Россия. Премьер-лига
Баженов не сомневается, что Сафонов – лучший вратарь РПЛ
21:40 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Соглашусь, что в 2023 году Головин был лучшим»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал лучшего футболиста года в РПЛ
21:16 · Россия. Премьер-лига
Крунич: «Результаты Семака в «Зените» не случайны»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Москвы» рассказал, как Слуцкий привёл на базу комиков
Все новости
Рекомендуем