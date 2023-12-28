Юран негативно отреагировал на слухи о переходе Севикяна в «Реал» или «Барселону»

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о потенциальном переезде нападающего команды Эдгара Севикяна в европейский клуб.

«До меня-то разговоры доходят, что Севикяна уже чуть ли не «Реал» и «Барселона» хотят. Сразу предупреждаю, в том числе через это интервью: это путь в никуда», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний полузащитник провел 18 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча. Трансферная стоимость Севикяна оценивается в 1,8 миллиона евро, а его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.