«Динамо» Махачкала хочет усилиться игроком «Зенита»

Гаджи Гаджиев, который занимает пост президента махачкалинского «Динамо», рассказал о переговорах с петербургским «Зенитом» об аренде футболиста второй команды «сине-бело-голубых» Артёма Касимова.

«Работники ведут переговоры. Бердыев дал добро? Он сказал, что это игрок на перспективу. Берём футболиста, с которым надо работать. Постараемся, чтобы он вырос», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

20-летний Касимов является капитаном «Зенита-2». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 поединках второго дивизиона, в которых отметился двумя забитыми мячами.