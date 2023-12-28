Юран обвинил главу судейства РФС Мажича в неуважении к тренерам

Наставник «Пари НН» Сергей Юран высказался в адрес руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Милорада Мажича.

«Он ни разу не встретился с тренерами! Должно быть общение. Раньше нас и венгр, и португалец собирали, объясняли нюансы. А Мажич приехал - и тишина. Это неуважение, я считаю», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Мажич занял пост руководителя департамента судейства РФС в июне уходящего года. Трудовое соглашение между организацией и сербским функционером рассчитано на два года с возможностью пролонгации.