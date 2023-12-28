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Аршавин высказался о назначении Слуцкого в китайский клуб

28 Декабря 2023 • 08:35 Комментировать

Экс-форвард петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шеньхуа».

«Я удивляюсь Леониду Викторовичу, он принимает такие необычные вызовы: едет в Англию, единственный среди наших тренеров; потом переходит в YouTube, потом едет в Китай… Он открыт», - передает слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что к работе в «Шанхай Шеньхуа» Слуцкий приступит с 1 января 2024 года. Последним клубом российского специалиста был казанский «Рубин», который он покинул осенью 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа ещё теги
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