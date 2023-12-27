После первой части сезона «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Бело-голубые» хотят усилить состав в зимнее трансферное окно, чтобы быть конкурентоспособными весной.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», зимой «Динамо» подпишет футболиста на позицию центрального защитника.

Отметим, что «Динамо» в восемнадцати турах набрало 32 зачётных балла. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на шесть очков.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится после зимних каникул – в начале марта.