Совсем недавно «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на должность спортивного директора клуба. Португальский функционер приступит к своим обязанностям с января.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Амарал приложит все усилия, чтобы купить нового нападающего в «Спартак» до начала первого зимнего сбора команды. Это одна из целей португальца на ближайшее время.

После восемнадцати туров чемпионата России «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.