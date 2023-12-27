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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Известна цель нового спортивного директора «Спартака» эксклюзив

27 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать

Совсем недавно «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на должность спортивного директора клуба. Португальский функционер приступит к своим обязанностям с января.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Амарал приложит все усилия, чтобы купить нового нападающего в «Спартак» до начала первого зимнего сбора команды. Это одна из целей португальца на ближайшее время.

После восемнадцати туров чемпионата России «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

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