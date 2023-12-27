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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Раскрыта зарплата Грама в ЦСКА эксклюзив

27 Декабря 2023 • 22:24 Комментировать

В обозримом будущем состав ЦСКА пополнит Алаа Грам, который сейчас представляет «Сфаксьен». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в московском клубе Грам будет зарабатывать около 500 тысяч евро за сезон.

Основная позиция Грама – центральный защитник. Впрочем, тунисский футболист также способен действовать в опорной зоне и в качестве центрального полузащитника.

22-летний Алаа Грам оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 800 тысяч евро.

Добавим, что ЦСКА на текущий момент располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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