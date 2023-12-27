В обозримом будущем состав ЦСКА пополнит Алаа Грам, который сейчас представляет «Сфаксьен». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в московском клубе Грам будет зарабатывать около 500 тысяч евро за сезон.

Основная позиция Грама – центральный защитник. Впрочем, тунисский футболист также способен действовать в опорной зоне и в качестве центрального полузащитника.

22-летний Алаа Грам оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 800 тысяч евро.

Добавим, что ЦСКА на текущий момент располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.