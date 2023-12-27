Источник: Грам подпишет контракт с ЦСКА на следующей неделе

Тунисский центральный защитник клуба «Сфаксьен» Алаа Грам, похоже, перейдёт в московский ЦСКА за сумму в 1,5 млн евро (или 5 млн тунисских динаров по текущему курсу). Об этом сообщается на веб-страницах Histoiredesfax.com со ссылкой на слова Халеда Аль‑Сербаджи, генерального секретаря клуба.

По информации функционера, «Сафксьен» и ЦСКА уже достигли договорённости по переходу игрока. Сделку окончательно оформят в самом начале 2024 календарного года.

Ранее наше сетевое издание сообщало, что ЦСКА сделал «Сфаксьену» предложение в 1,8 млн евро за молодого игрока обороны. Но сторонам, похоже, удалось договориться на меньшую сумму.

Алаа Грам выступает за национальную сборную Туниса. Футболисту всего 22 года.