Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

- Как вам выступление «Краснодара»?

- Кубань - аграрный регион, пока собран только урожай яровых, а каким будет урожай озимых, будет видно весной.

В восемнадцати турах Российской премьер-лиги «Краснодар» смог набрать 38 очков. Команда Владимира Ивича располагается на первой позиции в турнирной таблице. Второй «Зенит» «быки» опережают на два зачётных балла.