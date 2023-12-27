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​Воробьёв: Урожай озимых в «Краснодаре» будет видно весной эксклюзив

27 Декабря 2023 • 21:47 Комментировать

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

- Как вам выступление «Краснодара»?

- Кубань - аграрный регион, пока собран только урожай яровых, а каким будет урожай озимых, будет видно весной.

В восемнадцати турах Российской премьер-лиги «Краснодар» смог набрать 38 очков. Команда Владимира Ивича располагается на первой позиции в турнирной таблице. Второй «Зенит» «быки» опережают на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Анатолий Воробьёв
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