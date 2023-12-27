Генич: Лантратов — лучший вратарь РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос о лучшем вратаре чемпионата России по итогам первой части сезона.

«Я выберу Илью Лантратова. Он блестяще играет. Что касается игры на линии, у Матвея Сафонова есть проблемы с игрой ногами. Нет проблем у Акинфеева, но называть его все время лучшим — это моветон», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний Лантратов принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча и пять раз сыграл «на ноль».

Напомним, по итогам первой части сезона «Локомотив» занял четвертое место в Российской премьер-лиге, сумев заработать 31 балл в 18 поединках.