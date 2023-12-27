Баженов не сомневается, что Сафонов – лучший вратарь РПЛ

Голкипер лидера РПЛ, «Краснодара» Матвей Сафонов является лучшим вратарём первой части сезона. В этом нисколько не сомневается бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов.

«Лучший вратарь - самое простое, что можно на данном этапе выбрать. И не только вратарь, он лучший игрок этой части сезона. Благодаря ему «Краснодар» находится на месте, которое заслуживает», - говорит Баженов телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, что Сафонов и его «быки» идут на первой строчке с 38 баллами. Всего Матвей сыграл за свой клуб в 18 матчах, в которых пропустил лишь 12 голов. Восемь раз он сохранил свои ворота на замке.