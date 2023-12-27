Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов не сомневается, что Сафонов – лучший вратарь РПЛ

27 Декабря 2023 • 21:46 Комментировать

Голкипер лидера РПЛ, «Краснодара» Матвей Сафонов является лучшим вратарём первой части сезона. В этом нисколько не сомневается бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов.

«Лучший вратарь - самое простое, что можно на данном этапе выбрать. И не только вратарь, он лучший игрок этой части сезона. Благодаря ему «Краснодар» находится на месте, которое заслуживает», - говорит Баженов телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, что Сафонов и его «быки» идут на первой строчке с 38 баллами. Всего Матвей сыграл за свой клуб в 18 матчах, в которых пропустил лишь 12 голов. Восемь раз он сохранил свои ворота на замке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Баженов Матвей Сафонов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
22:12 · Россия. Премьер-лига
Источник: Грам подпишет контракт с ЦСКА на следующей неделе
21:46 · Россия. Премьер-лига
Генич: Лантратов — лучший вратарь РПЛ
21:46 · Россия. Премьер-лига
Баженов не сомневается, что Сафонов – лучший вратарь РПЛ
21:40 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Соглашусь, что в 2023 году Головин был лучшим»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал лучшего футболиста года в РПЛ
21:16 · Россия. Премьер-лига
Крунич: «Результаты Семака в «Зените» не случайны»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Москвы» рассказал, как Слуцкий привёл на базу комиков
21:04 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, чем Файзуллаев похож на Кварацхелию
20:53 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Буду надеяться на возвращение России в еврокубки и к международным матчам»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Спартака» Бонгонда поедет на Кубок Африки
20:18 · Россия. Премьер-лига
Гуренко объяснил, почему Слуцкий выбрал Китай
20:17 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Дзюба играет нестабильно»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Деменко уверен, что для Слуцкого в Китае создадут хорошие условия
20:02 · Россия. Премьер-лига
​Титов поддержал решение РФС не переходить в Азию 2
19:56 · Россия. Премьер-лига
​Алаев: «Вопрос возвращения к системе «весна-осень» сейчас неактуален»
Все новости
Рекомендуем