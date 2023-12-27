Григорян: «Соглашусь, что в 2023 году Головин был лучшим»

Известный футбольный тренер Александр Григорян уверен, что его тёзка и игрок «Монако» Александр Головин – лучший российский футболист в уходящем 2023 году.

«Лидер «Монако», мы понимаем, что чемпионат Франции на очень приличном уровне. Соглашусь с тем, что в 2023 году Головин был лучшим игроком. Если делать такую номинацию, то приз надо отдать ему», - говорит Григорян Metaratings.

Головин играет за «Монако» вот уже шестой год карьеры. В этом сезоне у Александра в активе уже пять голов составе монегасков, а также две голевые передачи в 15 матчах.

«Монако» после 17 туров в Лиге 1 идёт на третьем месте с 33 очками.