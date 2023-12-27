Генич назвал лучшего футболиста года в РПЛ

Футбольный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, какого игрока РПЛ он считает лучшим по итогам 2023 года.

«Лучшие футболисты года — это Иван Обляков и Фёдор Чалов. Если называть одного, то я предпочту Федю», — цитирует Генича «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Чалов прибавил в плане стабильности, он смог реанимировать свою карьеру после довольно долгого неудачного отрезка.

В этом сезоне 25-летний бомбардир принял участие в 26 поединках во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и смог записал в свой актив три результативных паса.

Добавим, что ЦСКА ушел на зимнюю паузу лишь на восьмой строчке в РПЛ.