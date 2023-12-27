Крунич: «Результаты Семака в «Зените» не случайны»

Экс-полузащитник канувшего в лету ФК «Москва» Бранислав Крунич считает, что Сергей Семак, нынешний рулевой «Зенита» не спроста завоёвывает с питерским клубом трофеи.

«Его результаты не случайны. Он был настоящим лидером и капитаном «Москвы», умел всех сплотить, со всеми общаться и налаживать отношения, вытаскивать максимум из игроков», - вспоминает Крунич для Metaratings.

Семак играл в Москве с 2006 по 2007 годы, после возвращения в Россию из «ПСЖ». С 2008 по 2010 годы Сергей Богданович выступал за «Рубин», с которым дважды стал чемпионом страны. Завершил карьеру он в «Зените» в 2013 году, а в 2018 году стал главным тренером питерцев.

Ранее Крунич вспомнил, как Леонид Слуцкий пригласил комиков на базу перед важной игрой московской команды.